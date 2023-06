Ein russisches Boot wurde an der Küste der Region Odessa angespült

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein feindliches Boot ist an der Küste der Siedlung Fontanka bei Odessa gesprengt worden, wie der Leiter des Öffentlichen Rates der Militärverwaltung des Gebiets Odessa, Serhij Bratschuk, mitteilte. Dies teilte der Leiter des Öffentlichen Rates der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, am 9. Juni mit.

„Ein russisches Boot wurde an der Fontanka angeschwemmt“, schrieb er in einer Reihe von Fotos in der Bildunterschrift.

Auf dem Bildmaterial ist auch eine russische Sicherheitsweste zu sehen.

Boot und Schwimmweste eines russischen Mannes auf der Fontanka angespült