Russland hat einen massiven kombinierten Angriff gestartet: Raketen und eine große Anzahl von UAVs wurden eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 25. November haben russische Truppen einen weiteren kombinierten Angriff auf die Ukraine gestartet und dabei verschiedene Waffentypen eingesetzt. Die Angreifer setzen seegestützte Marschflugkörper und eine große Anzahl von Angriffsdrohnen ein. In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen.

Quelle: .* Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich heißt es in der Meldung der PS: .* „Achtung! Das Raketensystem „Kalibr“ wurde aus dem Gebiet von Noworossijsk abgeschossen.“

Einzelheiten: .* Nach Angaben der Luftwaffe befindet sich derzeit eine große Anzahl russischer Drohnen am ukrainischen Himmel. Die Bewegungen der feindlichen Drohnen werden im Luftraum der östlichen, nördlichen, südlichen und zentralen Regionen der Ukraine registriert.

Aktualisierung: Um 00:58 Uhr warnte das Militär vor ballistischen Raketen, die auf Kiew zusteuern.