Russland greift ein Wohnhaus in Kupjansk an: zwei Frauen werden getötet und drei verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben Kupjansk mit einer Fliegerbombe angegriffen. Dabei wurden zwei Frauen getötet und drei weitere Menschen verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow.

Am Morgen des 25. Mai griffen russische Truppen ein Wohnhaus in der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw an.

Nach vorläufigen Angaben setzten die Angreifer eine FAB-500 Flugzeugbombe ein.

Nach Angaben von Synjehubow wurden bei dem Angriff zwei Frauen im Alter von 85 und 56 Jahren getötet.

Foto: Russische Angriffe auf ein Wohnhaus in Kupjansk (t.me/synegubov)

Drei Zivilisten wurden ebenfalls verletzt: ein 60-jähriger Mann und Frauen im Alter von 75 und 68 Jahren. Alle Verletzten werden medizinisch versorgt.

Beschuss von Kupjansk

Gestern, am 24. Mai, wurden bei einem Luftangriff russischer Truppen auf den Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw eine Frau getötet und zwei weitere Personen verletzt.

In der Nacht zum 4. Mai haben russische Flugzeuge erneut Kupjansk angegriffen. Wohnhäuser wurden zerstört, Menschen wurden verletzt und in der Stadt brachen Großbrände aus.

Auch im April warfen russische Terroristen Bomben auf Kupjansk ab. Drei Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Eine der gelenkten Bomben schlug im Hof eines Privathauses ein und verursachte einen Brand. An einer anderen Adresse wurde das Gebäude einer medizinischen Einrichtung beschädigt, 8 Garagenboxen und 3 medizinische Fahrzeuge standen in Flammen.