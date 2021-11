Russland hat die Möglichkeit einer Invasion in der Ukraine dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Vertreter bei der UNO, Dmitrij Poljanskij, hat die Bloomberg-Information zurückgewiesen, dass die USA die EU vor einer möglichen russischen Invasion in der Ukraine gewarnt hätten, wie TASS berichtet.

Ihm zufolge hat Russland „nie geplant und wird es auch nicht tun, es sei denn, wir werden von der Ukraine oder jemand anderem provoziert und es geht um die Verteidigung unserer nationalen Souveränität“.

Polyansky fügte hinzu, dass Russland das Recht hat, seine Truppen überall auf seinem Hoheitsgebiet zu versammeln.

„Dies ist nicht ukrainisches, sondern russisches Territorium. Wenn Sie … Wenn Sie die konkreten Drohungen gegen Russland, gegen die territoriale Integrität Russlands in der Ukraine hören, dann werden Sie verstehen, dass eine gewisse Vorsicht in einer solchen Situation ein logischer Schritt ist“, sagte Polansky.

Der russische Vertreter beschuldigte auch die Ukraine, die Situation anzuheizen, und fügte hinzu, dass „die US-Kriegsschiffe im Schwarzen Meer sehr provokativ handeln“.

Zuvor hatte Bloomberg ebenfalls berichtet, dass Russland erneut Panzer an die Grenze zur Ukraine geschickt hat. T-80U-Panzer sind in die Region Woronesch verlegt worden. Zuvor waren Panzer und Selbstfahrlafetten in den Regionen Brjansk und Kursk eingesetzt worden. Der Truppenaufmarsch findet nachts statt.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat Medienberichte dementiert, wonach Russland seine militärischen Verbände in der Nähe der ukrainischen Grenzen wieder verstärkt.