Russland hat mindestens 10.000 Migranten in die Ukraine geschickt, um dort zu kämpfen, sagt der Leiter des russischen Ermittlungsausschusses

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Russische Strafverfolgungsbehörden führen regelmäßig Razzien in Unternehmen durch, die Migranten beschäftigen, insbesondere solche aus Zentralasien. Sie haben es meist auf Männer abgesehen, die vor kurzem die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben

Der Leiter des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, sagte, die Behörden hätten mindestens 10.000 Migranten zum Kampf in die Ukraine geschickt. Es handelt sich um Menschen, die vor kurzem die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben.

Er sagte dies auf dem Internationalen Rechtsforum in St. Petersburg.

„Wir haben mehr als 30.000 (Migranten – Anm. d. Red.), die die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben und sich nicht zum Militärdienst melden wollen, gefasst, registriert und etwa 10.000 in die Zone der speziellen Militäroperation (wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland offiziell genannt wird – Anm. d. Red.) geschickt“, sagte Bastrykin.

Er fügte hinzu, dass die Migranten vor allem die hinteren Einheiten auffüllen, die unter anderem Gräben ausheben.

„Man sagt uns: ‚Warum werden sie (die Migranten – Anm. d. Red.) dort gebraucht, diese Kameraden?‘ Um Gräben auszuheben und Befestigungen zu bauen, braucht man wirklich gute Arbeitskräfte. Sie kommen jetzt in die Reihen unserer rückwärtigen Einheiten“, sagte er.

Nach Angaben des russischen Medienmagazins Medusa führen russische Strafverfolgungsbeamte regelmäßig Razzien in Unternehmen durch, die Migranten beschäftigen, insbesondere solche aus Zentralasien. Ihre Ziele sind in der Regel Männer, die vor kurzem die russische Staatsbürgerschaft erhalten haben, sich aber nicht zum Militärdienst gemeldet haben. Sie versuchen, diese Männer zum Kampf in die Ukraine zu schicken.