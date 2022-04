Russland sucht Kräfte für die Offensive im Donbass - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland bemüht sich um die Vorbereitung einer Offensivoperation im Osten der Ukraine, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einer Zusammenfassung mitteilte.

Nach Angaben der ukrainischen Verteidiger setzt die Russische Föderation ihre Maßnahmen zur Umgruppierung, zum Aufbau des Kommando- und Kontrollsystems und zur logistischen Unterstützung der Truppen fort. Die Besatzer verlegen taktische Bataillonsgruppen aus den östlichen und zentralen Militärbezirken in die an die Ukraine angrenzenden Gebiete in den Regionen Belgorod, Woronesch und Kursk.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Feind seine Bemühungen in Richtung Slowjansk und einen Teil seiner Kräfte in Barwinkowo verstärkt. Es besteht die Möglichkeit einer Intensivierung der Feindseligkeiten für die Stadt Charkiw.

Der Gegner hat eine Reihe von Problemen bei der logistischen Unterstützung der Truppengruppierung des westlichen Militärbezirks. Dazu gehören fehlende Ersatzteile, bestimmte Arten von Artilleriemunition sowie ein unvollkommenes Lager- und Logistiksystem.

In den Richtungen Donezk und Tawrien konzentriert der Feind seine Hauptanstrengungen darauf, die Siedlungen Popasna, Rubischne, Nischnee und Nowobachmutowka unter seine Kontrolle zu bringen. Die Besetzer geben ihre Versuche, die Stadt Mariupol vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen, nicht auf.

Zusätzliche Waffen und militärische Ausrüstung aus dem südlichen Militärbezirk werden in das Gebiet verlegt, um die Verluste der russischen Streitkräfte auszugleichen.

Es wird erwartet, dass der Feind versuchen wird, die Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte zu durchbrechen und auf die Siedlungen Sjewjerodonezk, Popasna, Awdejewka und Kurachowo vorzustoßen.

Gleichzeitig wurden in den Richtungen Wolhynien, Polessk und Sewersk keine nennenswerten Veränderungen in der Position und Aktivität der feindlichen Truppen festgestellt.