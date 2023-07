Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte werden die besetzte Krim befreien, wenn sie über die notwendigen Mittel verfügen, und niemand wird sie daran hindern, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Washington Post. Dies sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, in einem Interview mit der Washington Post, das am Freitag, den 14. Juli, veröffentlicht wurde.

„Wenn ich die Mittel habe, werde ich etwas tun. Es ist mir egal – niemand wird mich aufhalten“, versicherte der ukrainische General.

Diese Äußerung des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte erklang vor dem Hintergrund der Befürchtungen einiger westlicher Beamter über die Reaktion des Chefs des herrschenden Regimes der Russischen Föderation, Wladimir Putin, im Falle des Beginns der Befreiung der Halbinsel durch ukrainische Kämpfer.

Wie wir bereits berichteten, führte Walerij Saluschnyj zusammen mit dem Chef des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Serhij Schaptala, die Arbeit in den Truppengruppen durch, die die schwierigsten Aufgaben in den Gebieten erfüllen, in denen die heftigsten Kämpfe stattfinden.

Darüber hinaus sagte Walerij Saluschnyj in einem Interview mit der Washington Post, er sei irritiert über Kommentare von außen, dass die ukrainische Gegenoffensive langsamer verlaufe, als manche gehofft hatten.

