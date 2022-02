Der SBU hat Ärzte in zwei Regionen bei der Fälschung von COVID-Zertifikaten erwischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Beamte des ukrainischen Sicherheitsdienstes haben in den Regionen Riwne und Tscherkassy Fälschungen von internationalen Impfbescheinigungen gegen das Coronavirus aufgedeckt. Dies wurde am Donnerstag, den 17. Februar, vom Pressedienst der Agentur berichtet.

In der Region Tscherkassy beispielsweise organisierte die leitende Krankenschwester einer der städtischen Polikliniken der Region unter Beteiligung weiterer medizinischer Fachkräfte, darunter auch Ärzte, einen Plan zur Eingabe gefälschter Impfdaten von Bürgern in das elektronische Gesundheitssystem eHealth.

Medics hat seit mehr als einem Jahr jeden Monat etwa 100 gefälschte Bescheinigungen ausgestellt. Die Kosten für ein Dokument betrugen zweitausend Hrywnja. In dieser Zeit verdienten sie etwa 2,5 Millionen Hrywnja.

Ein Hausarzt in einem der regionalen Ambulatorien stellte über einen Bekannten gefälschte COVID-Bescheinigungen für die Mitarbeiter der Eisenbahngesellschaft aus. Der Arzt nahm zwischen 1,4 Tausend und zweitausend Hrywnja von den Kunden, und sein Komplize erhielt 25 %.

Jeden Tag erhalten 5-10 Ukrainer eine Impfbescheinigung ohne Impfung. Dies verschaffte dem Arzt ein zusätzliches Einkommen von 500 Tausend Hrywnja pro Monat. Er wurde bei der Entgegennahme einer weiteren Zahlung festgenommen.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern noch an. Die an den illegalen Aktivitäten beteiligten Personen werden ermittelt…