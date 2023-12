Der Schauspieler Bohdan Kolesnik ist an der Front gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Theater- und Filmschauspieler Bohdan Kolesnik ist während eines Kampfeinsatzes an der Front gefallen. Dies berichtete die staatliche Agentur der Ukraine für Kino am Sonntag, den 24. Dezember.

„Gestern, am 23. Dezember, starb an der Front bei einem Kampfeinsatz der talentierte ukrainische Schauspieler Bohdan Kolesnik“, heißt es in der Meldung.

Es wird angegeben, dass Kolesnik an den Dreharbeiten zu den Serien „SuperCops“, „Opera on call“, „Toptun“, „Maestro“ und „Go out without a call“ beteiligt war.

Der Schauspieler arbeitete im Theater „Osobistosti“ und dem Ukrainischen Modernen Theater.

Anfang Dezember ist der Schauspieler Andrij Pavlenko an der Front gestorben. Seine Filmografie umfasste mehr als fünfzig Serien und Filme.

Ebenfalls in diesem Monat starb der Schauspieler Wassyl Kukharskyj an einer schweren Verwundung an der Front.