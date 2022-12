Invasoren zerstören das Theater in Mariupol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Invasoren zerstören das Theater im vorübergehend besetzten Mariupol. Dies berichtete der Journalist Andrei Tsaplienko am Donnerstag, den 22. Dezember. Das entsprechende Video vom Tatort wurde ebenfalls von einer lokalen Unterorganisation veröffentlicht.

„Theater in Mariupol demoliert. Die Invasoren zerstörten ein Denkmal der Vorkriegszeit in Mariupol und den Ort eines ihrer brutalsten Kriegsverbrechen. am 16. März wurde eine Fliegerbombe darauf abgeworfen, und die schreckliche Explosion tötete verschiedenen Quellen zufolge mehrere hundert Menschen“, schrieb Tsaplienko.

Am Tag zuvor hatten die Medien berichtet, dass in Mariupol mehr als 10.000 neue Gräber gefunden worden waren.