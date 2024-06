Schießereien auf dem Maidan: Gericht verhandelt über Janukowytschs Fall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Gericht wird am 24. Juni mit der Anhörung des Falles gegen den ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch wegen der Schießereien auf dem Maidan beginnen.

Das Bezirksgericht der Stadt Brovarsky in der Region Kiew hat für den 24. Juni eine vorbereitende Anhörung in dem Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch angesetzt. Dies teilte der stellvertretende Leiter der Abteilung für Maidan-Angelegenheiten der Generalstaatsanwaltschaft Denis Iwanow in einer Stellungnahme gegenüber Ukrinform mit.

„Das Bezirksgericht der Stadt Brovarsky hat für den 24. Juni um 11:00 Uhr eine vorbereitende Anhörung in dem Verfahren gegen Janukowytsch und Vertreter seines Machtblocks angesetzt, die beschuldigt werden, die Auflösung und Erschießung von Demonstranten am 18. und 20. Februar 2014 organisiert zu haben“, sagte er.

Den Vorsitz der Jury hat Natalija Sirenko inne, während Janukowytschs Interessen vor Gericht von Rechtsanwalt Andrij Domanskyj vertreten werden.

Die vorbereitende Anhörung wurde fast vier Monate, nachdem der Fall am 29. Februar vor Gericht kam, angesetzt.