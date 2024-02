Schulkinder in Sumy wechseln zum Fernunterricht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Schulen in Sumy stellen aufgrund der Zunahme von Grippe und akuten Virusinfektionen der Atemwege auf Fernunterricht um. Dies wurde heute, am 5. Februar, vom Pressedienst der Stadtverwaltung Sumy bekannt gegeben.

Die Quarantänebeschränkungen beginnen am Dienstag, den 6. Februar, und werden mindestens bis zum 10. Februar andauern.

Der Stadtrat berichtete, dass in der vergangenen Woche in der Stadt 2670 Fälle von Grippe, akuten Virusinfektionen der Atemwege und COVID-19 registriert wurden, das sind 28% mehr als in der vorletzten Woche.

Von der Gesamtzahl der Patienten in der Stadt waren 45 Prozent (1.206 Patienten) Kinder. Es wird auch berichtet, dass die Zahl der COVID-19-Patienten in dieser Woche zurückging (von 41 auf 31 Patienten), während die Zahl der Grippefälle von 28 auf 68 anstieg.