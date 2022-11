SCM verspricht, die Werke in Mariupol nach der Befreiung wiederaufzubauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

SCM wird die zerstörten Stahlwerke in Mariupol nach der Befreiung von den russischen Invasoren wiederaufbauen. Natalia Emchenko, Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation bei SCM, sagte dies in einem Interview mit der Zeitung El Espanol.

„Unsere Fabriken in Mariupol werden unter keinen Umständen unter Besatzung arbeiten. Wir werden sie nur unter ukrainischer Flagge wieder aufbauen“, betonte sie.

Jemtschenko sagte auch, dass die Stadt von 2014 bis 2022 zu einem Schaufenster für den ukrainischen Donbass werde.

„Mariupol hat sich in allen Bereichen schnell modernisiert und ist sehr attraktiv zum Leben geworden. Und als Eigentümer von zwei Stahlgiganten in der Stadt, die insgesamt rund 40.000 Menschen beschäftigten, haben wir Hunderte von Millionen Dollar in die Entwicklung der Stadt investiert“, sagte sie.

Darüber hinaus beschrieb ein Vertreter von SCM, wie die Stahlwerke in Mariupol vor dem Krieg ihre Bunker auf die Belagerung vorbereiteten und dort ausreichend Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoffvorräte anlegten.

„Wir sind stolz darauf, dass wir durch die Entscheidung unseres Investors Rinat Achmetow einen wesentlichen Beitrag zu diesem fantastischen Widerstand geleistet haben – wir haben den Verteidigern von Mariupol und den Bürgern die Lagerräume unseres Stahlwerks mit Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten usw. geöffnet. Dadurch wurden Tausende von Zivilisten und das Leben der Verteidiger gerettet, allerdings um den Preis einer erheblichen Zerstörung des bereits legendären Azovstal“, so Jemtschenko.