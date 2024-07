Seit dem Abend des 15. Juli haben die ukrainischen Streitkräfte 2 Shakhtys und 8 Aufklärungsdrohnen abgeschossen - Luftwaffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Luftwaffe der Ukraine hat seit dem Abend des 15. Juli und den ganzen Tag über am 16. Juli 2 Shahide und 8 russische Aufklärungsdrohnen abgeschossen. Weitere 2 Kamikaze-Drohnen verschwanden im Luftraum von Belarus

Die Luftverteidigungskräfte zerstörten am Abend des 15. Juli und im Laufe des Tages am 16. Juli zwei Shahed-Drohnen. Das ukrainische Militär hat außerdem 8 Aufklärungsdrohnen abgeschossen.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Sie stellten fest, dass 2 weitere „Shahids“ im Luftraum von Belarus verschwanden.

Gleichzeitig wurden 8 Aufklärungsdrohnen in südlicher und östlicher Richtung abgeschossen. Es handelt sich um 4 Orlan-10 Drohnen, 2 ZALA Drohnen, 1 Supercam und 1 weitere Drohne eines nicht näher bezeichneten Typs.

Russischer Angriff in der Nacht des 16. Juli

Die Russen griffen die Region Kiew mit „Shaheds“ an. Infolge der Luftabwehroperationen stürzten die Wrackteile einer Drohne in zwei Bezirken der Region ab. Es gab keine Opfer oder Schäden an der zivilen oder kritischen Infrastruktur.

In einer der Siedlungen stürzte das Wrack auf einen privaten Hof. Die Stoppeln fingen Feuer. Das Feuer wurde gelöscht. Zwei Nicht-Wohngebäude wurden ebenfalls beschädigt. Ihre Fassaden wurden zerschnitten und die Fenster eingeschlagen.

Außerdem fielen die Wrackteile der Kamikaze-Drohnen auf eine freie Fläche außerhalb der Siedlungen.