Seit zwei Tagen gibt es in Mykolajiw keine Wasserversorgung mehr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mykolajiw ist bereits den zweiten Tag ohne zentrale Wasserversorgung, und die Situation kann noch mehrere Tage dauern. Dies teilte der Pressedienst von Mykolajiwvodokanal am 2. Juni mit.

Am Vortag sprach das Unternehmen von einem technischen Problem in den Pumpstationen und appellierte an die Bewohner, eine Wasserreserve anzulegen.

Heute teilte der Vodokanal mit, dass die Reparaturarbeiten fortgesetzt werden.

„Die Stadt wird in der Lage sein, die Wasserversorgung innerhalb weniger Tage wiederherzustellen. Wir erinnern daran, dass das Wasser keine Trinkwasserqualität haben wird, sondern nur für den häuslichen Bedarf geeignet ist. Zurzeit gibt es noch Häuser mit niedrigem Druck, aber die Wasserversorgung ist gewährleistet. Daher wird den Bewohnern geraten, ihre Tanks aufzufüllen“, heißt es in der Erklärung.