Selenskyj gab das Ausmaß der russischen Angriffe im Laufe der Woche bekannt

Der russische Terror kann nur auf eine Weise zuverlässig gestoppt werden – durch Angriffe auf militärische Einrichtungen in der Russischen Föderation, sagte der Präsident.

Allein in der laufenden Woche hat Russland mehr als 800 gelenkte Luftbomben (UAB), fast 300 „Shaheds“ und mehr als 60 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukrainer eingesetzt. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 8. September auf Facebook mit.

„Jeden Tag arbeiten wir an stärkeren Lösungen zur Unterstützung unserer Verteidigung – an geeigneten Lösungen mit großer Reichweite. Ich habe darüber mit Partnern und auf dem Treffen in Ramstein gesprochen. Der Terror wird nur auf eine Weise zuverlässig gestoppt: durch Angriffe auf russische Militärflugplätze, auf ihre Basen, auf die Logistik des russischen Terrors. Das müssen wir erreichen“, sagte der Staatschef.

Selenskyj dankte auch allen Ländern, die die Ukraine mit entsprechenden Hilfspaketen unterstützt haben.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen am 3. September Poltawa mit ballistischen Raketen Iskander-M angegriffen haben. Dabei wurden 56 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.

Auch diese Woche haben die Russen Lwiw mit Raketen angegriffen. Sieben Menschen wurden dort getötet, darunter eine Mutter und ihre drei Töchter. Weitere 53 Zivilisten wurden verletzt.