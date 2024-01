Selenskyj ehrt das Andenken an die Helden von Kruty

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an einer Zeremonie zur Niederlegung von Blumen am Gedenkkreuz für die Helden von Krut am Grab von Askold in Kiew teilgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Montag, den 29. Januar mit.

„Alle unsere Helden, alle, die ihr Leben für die ukrainische Unabhängigkeit, Freiheit und Zukunft gegeben haben, sind für immer in der Geschichte unseres Volkes. Wir erinnern uns an jeden einzelnen von ihnen! Ewiger Ruhm und Dank an die Verteidiger und Verteidigerinnen der Ukraine!“, heißt es in der Nachricht auf Selenskyjs Facebook-Seite.

An der Zeremonie nahmen führende Militärs, Leiter der Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden teil.

Das Staatsoberhaupt ehrte auch das Andenken von Mark Paslavskyj, der im August 2014 im Donbass starb, sowie den Helden der Himmlischen Sotnya Olexander Klitinskyj und Teilnehmer des russisch-ukrainischen Krieges Andrej Pilshchikov (Rufzeichen Dzhus) und Dmitry Kotsyubayl (Rufzeichen Da Vinci), die am Grab von Askold begraben wurden.