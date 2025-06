Selenskyj trifft in Vilnius zum Bukarester Neunergipfel ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Montag, den 2. Juni, in der litauischen Hauptstadt eingetroffen. Er wird am Bukarester Neunergipfel teilnehmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den litauischen Sender LRT.

Das Staatsflugzeug mit dem ukrainischen Präsidenten landete gegen 10:38 Uhr auf dem Flughafen von Vilnius.

Foto: Selenskyj kommt in Vilnius an (lrt.lt)