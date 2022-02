Selenskyj hat einen Erlass über die Einberufung von Reservisten erlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat ein Dekret über die Einberufung von Reservisten für einen bestimmten Zeitraum erlassen. Dies sagte er am Dienstag, den 22. Februar, in einer Videoansprache an die ukrainische Nation.

Der Staatschef betonte, dass „wir uns ausschließlich auf Bürger beziehen, die der operativen Reserve zugewiesen sind“.

„Die Reservisten müssen die Bereitschaft der ukrainischen Armee für alle möglichen Veränderungen in der operativen Situation erhöhen“, sagte Selenskyj und fügte hinzu, dass in naher Zukunft auch ein Trainingstreffen der Reservisten des Telodefence-Systems stattfinden wird.

Der Präsident betonte, dass „im Moment keine Notwendigkeit für eine allgemeine Mobilisierung besteht“.

„Wir müssen die ukrainische Armee und andere militärische Formationen umgehend mit Personal ausstatten“, resümierte Selenskyj.

Am Dienstag wurde berichtet, dass Selenskyj die Bildung einer Verteidigungskoalition in der Werchowna Rada vorgeschlagen hat. Ihm zufolge ist es jetzt wichtig, in kurzer Zeit Entscheidungen zu treffen, um die Verteidigungskapazitäten der Ukraine zu stärken.

