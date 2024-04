Selenskyj fordert die Verabschiedung des Mobilisierungsgesetzes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada sollte in den kommenden Tagen in zweiter Lesung über das Mobilisierungsgesetz abstimmen. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview, das am Samstag, den 6. April, in der Sendung TV-Marathon veröffentlicht wurde.

„Es reichen schon vier Monate für den Dialog über diese Fragen. Sie haben sogar schon bei diesem Thema übertrieben. Deshalb sprechen wir mit dem Parlament, damit es in den kommenden Tagen über dieses Gesetz abstimmt. Das ist sehr wichtig“, sagte er.

Laut Selenskyj sollten sich die Abgeordneten beruhigen und „nicht auf Beifall für ihren Populismus warten.“ Außerdem können Sie das Gesetz nicht „aufräumen“, denn es sollte funktionieren.

Der Präsident ist der Meinung, dass „die Russen es geschafft haben, mit diesem Gesetz zu zeigen, dass unser Volk nicht bereit ist, den Staat weiter zu verteidigen. Und heute fragt uns der Westen: und wenn ihr nicht mobilisieren wollt, das Parlament nicht abstimmen will, warum braucht ihr dann Hilfe?“.