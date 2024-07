Selenskyj und Meloni diskutierten über Luftverteidigung für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wolodymyr Selenskyj überreichte Giorgi Meloni den Orden der Freiheit für ihren bedeutenden persönlichen Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Italien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich in Washington mit dem italienischen Ministerpräsident Giorgi Meloni. Sie sprachen über die Bedürfnisse der Ukraine im Bereich der Luftverteidigung, berichtete der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Freitag, den 12. Juli.

Selenskyj informierte Meloni über die Lage an der Front, den russischen Luftterror gegen ukrainische Städte und insbesondere den Angriff auf das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt in Kiew.

„Die Staats- und Regierungschefs erörterten die wichtigsten Bedürfnisse der Ukraine, vor allem in Bezug auf die Luftverteidigung, die Ergebnisse des ersten Friedensgipfels sowie die Vorbereitungen für den zweiten Gipfel und die nächste Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine, die 2025 in Italien stattfinden wird“, heißt es in dem Bericht.

Besondere Aufmerksamkeit wurde während des Treffens den Ergebnissen des Gipfels NAnti-Terrorismus-Operation in Washington gewidmet.

Wolodymyr Selenskyj überreichte Giorgi Meloni den Freiheitsorden für einen bedeutenden persönlichen Beitrag zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Italien, der Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität unseres Staates.

Zuvor war bekannt geworden, dass Italien der Ukraine das Luftabwehrsystem SAMP/T als Teil des neunten Pakets der Militärhilfe zur Verfügung stellen wird. Dies wurde vom italienischen Außenminister Antonio Tajani angekündigt.