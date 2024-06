Selenskyj und Orbán hatten auf dem EU-Gipfel ein Gespräch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wiktor Orbán selbst ging auf den ukrainischen Präsidenten zu und schüttelte ihm die Hand. Die Kommunikation wirkte sehr emotional.

Während des EU-Gipfels in Brüssel traf der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orban mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen. Ihr Gespräch war nicht lang. Das entsprechende Video wurde am Donnerstag, den 27. Juni, veröffentlicht.

Nach der Übertragung aus dem Konferenzraum zu urteilen, ging Wiktor Orban selbst auf den ukrainischen Präsidenten zu und schüttelte ihm die Hand. Dies geschah, nachdem die Sicherheitsabkommen der Ukraine mit der EU sowie mit Litauen und Estland unterzeichnet worden waren.

Das Video zeigt nicht, worüber die beiden Politiker sprechen, aber es zeigt einen ziemlich emotionalen Dialog zwischen Orban und Selenskyj. Wie Sie wissen, wird Ungarn am 1. Juli die sechsmonatige Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union übernehmen.

#Orban hat #Selenskyj in #Brüssel zu einem kurzen Gespräch getroffen. In diesem Fall hören Sie keine Worte, aber die Gestik und Mimik reichen aus, um das Video spannend zu machen. pic.twitter.com/mKhhCGAuL1

- UATV Englisch (@UATV_de) June 27, 2024

Zuvor hatten die Medien 11 Forderungen Ungarns an die Ukraine veröffentlicht. Budapest fordert, dass alle Siedlungen in den Vorkarpaten als „traditionell ungarisch“ anerkannt werden, auch solche, in denen nie Ungarn gelebt haben.