Selenskyj reagierte auf das Spiel der Nationalmannschaft bei der Euro 2024

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Staatsoberhaupt betonte, wie wichtig es ist, die Einheit der Nation zu bewahren und stellte fest, dass „unsere großen Siege noch vor uns liegen“.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Spiel der ukrainischen Nationalmannschaft gegen die belgische Nationalmannschaft bei der Euro 2024 der ukrainischen Nationalmannschaft gedankt und betont, dass „unsere großen Siege noch vor uns liegen“. Das Staatsoberhaupt schrieb am Mittwoch, 26. Juni, in Telegram.

„Eine starke Nation ist diejenige, die ihre Einheit bewahrt und sich immer gegenseitig unterstützt. Sowohl in Zeiten von Niederlagen als auch in Zeiten von Siegen. Heute danken wir der ukrainischen Fußballnationalmannschaft. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses haben Sie für unser Land gekämpft. Unsere großen Siege liegen noch vor uns! Siege der Ukraine. In der Zwischenzeit halten wir die Luft an, stehen auf, um weiterzumachen, um in der Zukunft stärker zu werden!“ – erklärte Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass die Nationalmannschaft der Ukraine im dritten Spiel der Fußball-Europameisterschaft 2024 ein 0:0-Unentschieden gegen die Nationalmannschaft von Belgien gespielt hat. In einem Parallelspiel spielten die Nationalmannschaften der Slowakei und Rumäniens ebenfalls unentschieden 1:1.

Alle Nationalmannschaften holten jeweils vier Punkte, aber die Ukraine belegte den letzten Platz in der Gruppe aufgrund zusätzlicher Indikatoren – die schlechteste Tordifferenz. Damit ist die Ukraine bei der Euro 2024 ausgeschieden.