Selenskyj: Die Regierung arbeitet an Investitionen in die Waffenproduktion in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die ukrainische Regierung arbeitet an Verträgen für die Produktion von Waffen und Ausrüstung in der Ukraine und arbeitet mit Partnern zusammen, um in die Produktion zu investieren.

Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 25. April bekannt.

Laut Selenskyj soll jeder Hersteller das langfristige Vertrauen erhalten, dass jeder Auftrag mit der notwendigen Finanzierung, Versorgung und Logistik ausgestattet wird.

„Wir arbeiten auch mit unseren Partnern zusammen, um in die Produktion in der Ukraine zu investieren – in einigen Bereichen können wir bereits viel mehr produzieren, als wir an Eigenmitteln haben. Die Produktionskapazitäten sind ziemlich groß“, sagte Selenskyj. Insbesondere, so der Präsident, wird bei Besuchen und Verhandlungen die Möglichkeit, mehr Mittel zu beschaffen, in Kontakten zwischen Regierungsvertretern und Partnern diskutiert.

„Wir möchten, dass Länder, die über die nötigen Mittel verfügen, aber keine eigenen Produktionsstätten haben, ihr Arsenal gemeinsam mit uns aufbauen und uns jetzt an der Front helfen“, sagte Selenskyj.

Am 25. April leitete Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Sitzung des Obersten Kommandostabs, um über den Schutz „lebenswichtiger Einrichtungen für das Land“, die Lage an der Front und die Versorgung der Armee mit Waffen zu sprechen.