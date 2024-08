Selenskyj: Strategie für die Rückkehr von Ukrainern aus russischer Gefangenschaft im Hauptquartier vorgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 15. August wurde im Stab des Obersten Befehlshabers eine Strategie für die Rückkehr ukrainischer Bürger aus russischer Gefangenschaft vorgestellt, sagte Selenskyj

Am Donnerstag, den 15. August, wurde im Hauptquartier von Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Strategie für die Rückkehr ukrainischer Bürger aus russischer Gefangenschaft vorgestellt.

Dies sagte Selenskyj nach dem Treffen mit dem Oberbefehlshaber.

„Er fügte hinzu, dass er den ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienst, das Innenministerium, den ukrainischen Sicherheitsdienst und die ukrainischen Streitkräfte angewiesen habe, der Öffentlichkeit die Details zu präsentieren, die sie über die Rückführung von Gefangenen durch die Ukraine wissen muss.

Selenskyj wies auch an, zivilgesellschaftliche Organisationen und Angehörige von ukrainischen Soldaten und Zivilisten, die sich in Gefangenschaft befinden, in diese Arbeit einzubeziehen.

Im Juni forderten ukrainische Menschenrechtsaktivisten und Vertreter der Zivilgesellschaft mehrerer Organisationen die Russische Föderation während des Weltfriedensgipfels in der Schweiz auf, das internationale Recht zum Schutz von Kriegsgefangenen und zivilen Geiseln einzuhalten. Sie forderten insbesondere die Freilassung aller kranken Kriegsgefangenen sowie von Kindern und Zivilisten.

Am 17. Juli wurden im Rahmen eines Austauschs mit Russland 95 Kriegsgefangene in die Ukraine zurückgebracht. Unter ihnen befinden sich Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, der Nationalgarde und des Grenzschutzes.

Dies war der 54. Gefangenenaustausch seit dem Beginn der groß angelegten Invasion. Insgesamt sind 3.405 Menschen aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt.