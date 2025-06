Selenskyj zur Zulassung von Antipersonenminen im Krieg mit Russland: ein Signal an unsere Partner

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute hat die Ukraine beschlossen, aus dem Ottawa-Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen auszutreten. Dies ist ein Signal an alle Länder, die an Russland grenzen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Heute habe ich ein Dekret unterzeichnet, das die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine über das Ottawa-Übereinkommen, also das Übereinkommen über das Verbot von Antipersonenminen, in Kraft setzt. Russland ist dieser Konvention nie beigetreten und setzt Antipersonenminen auf äußerst zynische Weise ein. Und das nicht nur jetzt, im Krieg gegen die Ukraine“, so der Präsident.

Er betonte, dass es ein Markenzeichen der russischen Mörder ist, Leben mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu zerstören.

„Chemische Waffen, ballistische Raketen, einschließlich Mittelstreckenraketen, und verschiedene Arten von Minen, einschließlich Antipersonenminen. Leider, ja. Natürlich sehen wir, wie unsere Nachbarn in Europa auf diese Bedrohung reagieren“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig betonte der Präsident, dass sich die Ukraine der Komplexität des Rückzugsverfahrens bewusst ist, wenn es in Kriegszeiten durchgeführt wird.

„Wir machen diesen politischen Schritt und geben damit ein Signal an alle unsere Partner, worauf wir uns konzentrieren müssen. Das gilt für alle Länder entlang der Grenzen Russlands. Antipersonenminen sind ein Werkzeug, zu dessen Verteidigung es oft keine Alternative gibt“, erklärte er.