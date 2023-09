In Sewastopol wurde ein Anschlag auf das Hauptquartier der russischen Marine verübt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das vorübergehend besetzte Sewastopol ist zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden von Explosionen getroffen worden. Der Raketenangriff erfolgte auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Dies berichtete der „Gouverneur“ Michail Raswoshajew am Freitag, den 22. September.

„Es gab einen Raketeneinschlag auf das Hauptquartier der feindlichen Flotte“, erklärte er und fügte hinzu, dass ein Trümmerteil in der Nähe des Lunatscharski-Theaters im Stadtzentrum niederging.

Laut Razvozhayev sind alle operativen Dienste zum Ort des Geschehens geeilt. Informationen über die Verletzten werden gerade geklärt.

Der Telegram-Kanal Krimwind wiederum teilt mit, dass mindestens 10 Krankenwagen zum Hauptquartier gekommen sind. Die Angreifer haben eine Rauchwand errichtet.

Früher am Freitag waren auch in Sewastopol Explosionen zu hören. Die Invasoren haben eine Rauchwand in der Bucht von Sewastopol aufgestellt. Die Durchfahrt für Schiffe wurde gesperrt.

Am 21. September waren in Sewastopol im Bereich der Omega-Bucht und des Campus Explosionen zu hören.