Shmygal sprach von "digitalem visafreiem Reisen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wenn die Ukraine die digitalen Marktinstrumente mit der EU vollständig integriert und nutzt, könnte sie 2,5 bis 3,5 Milliarden Dollar an Waren und bis zu einer halben Milliarde an Dienstleistungen erhalten. Dies schrieb Premierminister Denys Shmygal am Sonntag, den 26. September, auf Facebook.

„Wir bemühen uns aktiv um eine digitale visafreie Reise mit der EU. Wir haben vier Gesetzesentwürfe zur elektronischen Identifizierung und zu elektronischen Vertrauensdiensten gebilligt, deren Ziel es ist, dass die Ukraine dem digitalen Binnenmarkt der EU beitritt“, sagte Shmyhal.

Dem Premierminister zufolge bedeutet dies in der Praxis, dass es keine Hindernisse für den elektronischen Handel zwischen der Ukraine und Europa oder die Verwendung elektronischer digitaler Signaturen in der Außenwirtschaft gibt.

Zuvor wurde die Dia-App um eine neue Funktion erweitert. Das Scannen von Dokumenten soll nach Angaben des Innenministeriums das Leben der Verwalter und Besucher der Zentren erleichtern.

Es wurde auch berichtet, dass Renten und Subventionen über die Deejah verfügbar sein werden. Die App ermöglicht die Beantragung von Hilfe für Familien mit geringem Einkommen oder die Bereitstellung sozialer Dienste.