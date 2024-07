Die Situation mit DRGs in der Region Sumy hat sich geändert - Grenzschutz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Eindringlinge stellen ihre Aktivitäten in Richtung des Dorfes Sotnitskyj Kazachok in der Region Charkiw nicht ein, sagte Andrij Demchenko.

Die russischen Saboteure haben ihre Aktivitäten an der Grenze der Region Sumy reduziert, aber nicht vollständig eingestellt. Auch in Richtung des Dorfes Sotnitsky Kazachok in der Region Charkiw stellen die Eindringlinge ihre Aktivitäten nicht ein. Dies berichtete der Vertreter des Staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko während des TV-Marathon Einheitsnachrichten.

„Hier (in Sotnitsky Kazachk) setzt der Feind alle verfügbaren Mittel ein, um uns Niederlagen zuzufügen“, so der Sprecher.

In Richtung Charkiw finden die aktivsten Kämpfe in der Nähe der Siedlungen Liptsy und Wowtschansk statt.

Ihm zufolge gelingt es den Angreifern nicht, auf das Territorium der Ukraine vorzudringen, da die Einheiten des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine und der Streitkräfte der Ukraine diese Versuche verhindern.