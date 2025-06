Am späten Abend wurde Sumy von Explosionen erschüttert: Was ist passiert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Abend des 18. Juni hörten die Einwohner von Sumy Explosionsgeräusche. Es stellte sich heraus, dass russische Truppen am Rande der Gemeinde geschossen hatten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Stabschefs der staatlichen Regionalverwaltung von Sumy, Igor Kalchenko.

Kalchenko zufolge hat der Feind nach 21:00 Uhr die zivile Infrastruktur in der Gemeinde Sumy angegriffen.

„Nach vorläufigen Informationen wurden mehrere Explosionen, die von den Bewohnern des regionalen Zentrums gehört wurden, durch den Beschuss mit Langstreckenraketen am Rande der Gemeinde verursacht“, sagte er.

Nach Angaben des Stabschefs der regionalen Staatsverwaltung von Sumy gab es keine Verletzten.

Beschuss im Gebiet Sumy

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ist die Region Sumy aufgrund ihrer Grenzlage unter ständigem Beschuss.

Die russischen Truppen sind in der Lage, Waffen mit unterschiedlichen Reichweiten einzusetzen, so dass sie Angriffe auch aus kurzer Entfernung starten können. Dies stellt eine ständige Bedrohung für die Siedlungen in der Nähe der Grenze dar.