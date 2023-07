Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben in Winnyzja einen Aktivisten der „Donezker Volksrepublik“ festgenommen, der versuchte, „unterzutauchen“. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am Samstag, den 8. Juli mit.

Der Eindringling entpuppte sich als Bewohner der Region Donezk, der 2014 in die Reihen der „Aufklärungskompanie“ der Gruppe „Wostok“ eintrat, die das 1. Armeekorps der russischen Streitkräfte kontrolliert“, heißt es in dem Bericht.

Es ist bekannt, dass der Mann aktiv an der Eroberung von Verwaltungsgebäuden und wichtigen Infrastruktureinrichtungen in Horlivka beteiligt war. Bevor der Krieg in vollem Umfang ausbrach, beschloss er, die Reihen der Angreifer zu verlassen und versuchte, sich in Winnyzja vor der Justiz zu verstecken. Er wurde vor dem Haus, in dem er vorübergehend wohnte, festgenommen.

Dem Mann wurde sein Telefon abgenommen, auf dem er seine eigenen Fotos von den Kämpfen gegen die Kräfte der Antiterroristischen Operation in der Region Donezk gespeichert hatte.

Die Ermittler informierten den Täter über den Verdacht gemäß dem Artikel über die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung oder einer terroristischen Organisation (Teil 1 von Artikel 258-3 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Das Gericht entschied sich für eine Präventivmaßnahme in Form von Haft für ihn. Dem Aktivisten drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine einen „konservierten“ FSB-Agenten festgenommen. Er war in einem Rüstungsbetrieb in der Region Kirowohrad stationiert, um geheime Informationen zu sammeln.

In Mykolajiw wurde ein russischer Agent festgenommen, der einen Raketenangriff auf das Gebäude des ukrainischen Sicherheitsdienstes und das Werk vorbereitete.