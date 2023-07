Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat erklärt, warum die Warteschlangen an der Westgrenze zunehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zunahme der Warteschlangen an der Westgrenze der Ukraine ist auf die Ferienzeit und die wachsende Zahl von Menschen, die in den Urlaub fahren, zurückzuführen. Darüber sagte der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon, berichtet Ukrinform.

„Mit dem Beginn der Sommersaison steigt der Personenverkehr an den westlichen Kontrollpunkten. Wenn am Ende des Frühlings wurde die Grenze von etwa 85-90 Tausend Menschen pro Tag überquert, jetzt ist diese Zahl viel höher und schwankt irgendwo auf dem Niveau von 120 Tausend Menschen pro Tag, und an den Wochenenden kann 140 Tausend Menschen erreichen“, – sagte Demchenko.

Nach Angaben des Staatlichen Grenzschutzes der Ukraine, nur für den letzten Tag, 23. Juli, wurde die Grenze von 130 Tausend Menschen in beide Richtungen überquert, aber am Samstag und Sonntag die größere Strömung, nach ihm, war auf der Einreise in die Ukraine, aber nicht auf der Ausreise, das heißt, Ukrainer sowohl in den Urlaub fahren und nach Hause zurückkehren.

Demtschenko fügte hinzu, dass am Samstag und Sonntag 15 Tausend mehr Menschen in die Ukraine ein- als ausreisten.

Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine rät den Bürgern, die Informationen des staatlichen Grenzschutzdienstes über die Auslastung der Kontrollstellen zu nutzen, um keine Zeit in den Warteschlangen zu verlieren. Demtschenko zufolge übermittelt die westliche Abteilung des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine diese Informationen alle drei Stunden.