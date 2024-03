Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat sich zur Situation an der Grenze zu Polen geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polnische Bauern blockieren weiterhin alle sechs Richtungen an der ukrainisch-polnischen Grenze. Darüber sagte am 3. März der Sprecher des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon.

„Seit dem Morgen warten in den Warteschlangen in all diesen Richtungen auf dem Territorium Polens in Richtung Ukraine insgesamt mehr als 2400 Lastkraftwagen auf die Möglichkeit der Durchfahrt“, stellte er fest.

Laut Demtschenko ist die größte Warteschlange in Richtung der Kontrollpunkte Krakovets und Jagodin zu beobachten, wo am letzteren Kontrollpunkt LKWs nur in Richtung Ukraine durchgelassen werden, und im Laufe des letzten Tages 70 Fahrzeuge passiert haben.

„Ich möchte Sie daran erinnern, dass Jagodin die größte infrastrukturelle Richtung ist, wo 1200-1400 Lastwagen die Grenze in beide Richtungen passieren können. Derzeit dürfen nur Lastwagen, die in die Ukraine fahren, durch…. Kein einziger Lastwagen überquert die Grenze in Richtung Polen, weil sie nicht passieren dürfen“, sagte ein Vertreter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine.

Er fügte hinzu, dass die Demonstranten den Verkehr für andere Transportkategorien, einschließlich Autos und Busse, nicht blockieren.