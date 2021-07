Stand down für Wehrpflichtige: Wird die Wehrpflicht in der Ukraine aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die „Diener des Volkes“ versprachen, dass sie niemanden mehr mit Gewalt in die Armee schleppen würden. Es wird sein wie im Westen – entweder Reservisten oder Vertragsbedienstete. Die Vesti hat untersucht, was die Wehrpflichtigen in naher Zukunft erwartet.

Auf dem Weg zur NATO über Wehrpflichtige nachgedacht

Der Vorsitzende der Partei „Diener des Volkes“, Oleksandr Kornijenko, sagte in einem Interview, dass die Wehrpflicht in den ukrainischen Streitkräften im Jahr 2023 aufgehoben werden könnte. Dass, so sagen sie, diese Änderungen mit dem Beitritt der Ukraine zur NATO (einseitig, wie wir wissen) und auch mit der Militärreform, die weitergehen wird, verbunden sind. Aber, wie Skeptiker anmerken, sieht dies sehr nach einem weiteren Populismus aus, den „Diener des Volkes“ oft sündigen.

„Die Armee war unter Petro Poroschenko genauso ein Druckmittel wie unter Wolodymyr Zelenski. Ende 2019 sagte Verteidigungsminister Andriy Zahorodniuk, dass er beabsichtige, die Abschaffung der Wehrpflicht voranzutreiben, um sich in Richtung einer voll professionellen Armee zu bewegen, die sowohl gut ausgestattet als auch ausgebildet sein würde. Obwohl es Vorbehalte gab, dass es Zeit brauchen würde – ein oder zwei oder drei Jahre – bis die Wehrpflicht abgeschafft würde. Im Jahr 2020 wurden etwa 30.000 Männer zum Dienst eingezogen, die aber kaum zu finden waren. Ehrlich gesagt, wird heute das Hauptkontingent der Wehrpflichtigen von Dorfbewohnern gestellt, für die die Armee eine Möglichkeit ist, aus ihrem Wohnkreis auszubrechen. Da nicht jeder in der Lage ist, sich weiterzubilden (Wissen), hilft ihnen die Armee bei der Arbeitssuche – nach dem Dienst gehen sie in einen Vertrag. Für sie sind die Summen, die sie verdienen, enorm. Heute ist die Armee stabil mit Jungs vom Land, obwohl die Disziplin leidet, aber es gibt Kader“, sagt Andriy Hunko, ehemaliger Mitarbeiter des Generalstabs.

Die militärischen Melde- und Rekrutierungsbüros würden gerne aufhören, den Wehrpflichtigen hinterherzulaufen, denn es gibt einen Plan, aber nur wenige kommen freiwillig. Aber zum Beispiel hat Litauen, wie der stellvertretende Verteidigungsminister Oleksandr Polischtschuk sagte, die Wehrpflicht zunächst aufgegeben, sie aber 2014 wieder eingeführt, um eine Mobilisierungsreserve zu bilden. Polischtschuk fügte hinzu, dass die Ukraine die Erfahrung studiert, wenn die Wehrpflichtigen die Möglichkeit haben, ein Dienstdatum zwischen drei Jahren zu wählen.

„Wir haben das große Problem, dass die Soldaten als kostenlose Arbeitskräfte eingesetzt werden, so dass es schwierig ist, dies abzulehnen. Außerdem sind die Wehrpflichtigen immer noch besser vorbereitet als die Absolventen der so genannten militärischen Abteilungen, die zu Tausenden ausgemustert werden. Im Gegensatz zu den „Jacken“, wie sie frischgebackene Offiziere nennen, sind die Soldaten zumindest mit den Vorschriften vertraut. Die Wehrpflichtigen werden also nützlicher sein – zumindest werden sie in der Lage sein, Gräben zu graben. Und wie die Offiziere – und sie, in der Regel alle grün – zu befehlen, wenn Soldaten werden älter und erfahrener als sie sein. Es ist einfacher, die Jugend zu führen. Aber die Wehrpflicht muss reduziert werden, denn die Soldaten müssen motiviert und interessiert sein“, sagte Vasyl Sedoy, ein Mitarbeiter des Rekrutierungs- und Besetzungszentrums der ukrainischen Streitkräfte, gegenüber Vesti.

„Ohne Wehrpflichtige wird die Armee sterben“.

Die Reform der Streitkräfte schreitet langsam voran, und bis Ende 2022 besteht die theoretische Möglichkeit einer Berufsarmee, die die Wehrpflicht abschafft. Aber nur, wenn die Vertragsbedingungen mit den Streitkräften den Marktanforderungen entsprechen. Bis jetzt sind die Dinge eher düster.

„Die Piloten fliehen in Scharen, weil niemand unter den Bedingungen des bestehenden Vertrags dienen will. Und dann gibt es noch die OOS, und im Falle einer Verletzung können Verletzungen leicht als Nicht-Kampf-Verluste oder Nicht-Kampf-Trauma abgeschrieben werden, und eine Person wird ohne Leistungen und Rente zurückgelassen. Das Präsidialdekret kann zur Einberufung von Reservisten genutzt werden, aber das wird die Situation nicht retten. Und heute, nach dem Gesetz „Über den nationalen Widerstand“, wollen sie sogar die militärische Grundausbildung in der Schule wiederbeleben, wie in der Sowjetunion. Aber wir werden die Wehrpflicht nur dann verweigern können, wenn das Einwohnermelde- und Einberufungsamt voll von Leuten ist, die zur Vertragsarmee gehen wollen. Aber bei solchen Ansätzen im Militärhaushalt lohnt es sich kaum, in den nächsten fünf Jahren darauf zu warten. Unser Budget reicht kaum aus, um die Wehrpflichtigen einzukleiden, zu bekleiden und zu ernähren“, sagte der Militärexperte Oleh Zhdanov gegenüber Vesti.

Die Ukraine, so der Gesprächspartner, wird wahrscheinlich dem Prinzip der Bundeswehr folgen – Deutschland hat eine gemischte Wehrpflicht: Es gibt Wehrpflichtige, die eingezogen werden und zu kampffreien Einheiten gehen, den Ersatzdienst für Pazifisten und Gläubige und die Freistellung von der Armee mit Ausbildungslagern und militärischen Spezialitäten, und Vertragssoldaten, die in allen Einheiten dienen, aber das Rückgrat der Spezialeinheiten bilden usw.

„Die Situation in der Armee ist heute so, dass man, wenn man keine Wehrpflichtigen nimmt, die ganze Armee auflösen kann. Ohne Putzfrauen, ohne Kartoffelschäler, ohne Wachposten, ohne interne Patrouillen – die Armee wird sterben, denn Wehrpflichtige machen alles“, betont Oleg Zhdanov.