Das State Bureau of Investigation durchsucht den Abgeordneten Voronko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Abgeordnete Oleh Voronko wurde im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Urkundenfälschung vom Staatlichen Ermittlungsamt durchsucht. Die Durchsuchungen finden in der Wohnung des Abgeordneten und seiner Mitarbeiter statt, teilte der Pressedienst des State Bureau of Investigation mit.

Es wird berichtet, dass die Nationale Agentur für Korruptionsprävention zuvor einen Bericht über die Begehung einer Ordnungswidrigkeit im Zusammenhang mit Korruption gemäß Teil 2, Artikel 172-4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (Verstoß gegen das Verbot der Ausübung mehrerer Tätigkeiten und der Kombination von Tätigkeiten mit anderen Tätigkeiten) im Zusammenhang mit seiner Mitgliedschaft in einem Leitungsorgan eines Unternehmens erstellt hat.

Während des Prozesses vor dem Gericht in Pechersk übergab Voronko gefälschte Dokumente – Sitzungsprotokolle mit Informationen über seine angebliche Entlassung aus dem Amt des Direktors, die das Gericht in die Irre geführt haben könnten, so das State Bureau of Investigation.

„Vorläufige Qualifikation: Fälschung von Dokumenten, Siegeln, Stempeln und Briefköpfen, Verkauf oder Verwendung von gefälschten Dokumenten, Siegeln, Stempeln (Teil 4, Artikel 358 des Strafgesetzbuches der Ukraine); Fälschung (Teil 1, Artikel 366 des Strafgesetzbuches der Ukraine); Irreführung eines Gerichts oder einer anderen befugten Stelle (Teil 2, Artikel 384 des Strafgesetzbuches der Ukraine)“, so der Pressedienst des Amtes.