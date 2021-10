Stefanchuk plant, die Frage der Abschaffung der Saisonzeit wieder aufzugreifen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vorsitzende der Werchowna Rada Ruslan Stefanchuk, der früher die Abschaffung des Übergangs zur Saisonzeit initiiert hatte, ist der Ansicht, dass die Ukraine zu dieser Frage zurückkehren und schließlich bei der sogenannten „Winterzeit“ bleiben sollte. Stefanchuk sagte dies am Montag, den 18. Oktober, bei einem Briefing nach der Sitzung des Vermittlungsausschusses des Parlaments, berichtet UP.

Wir erinnern daran, dass die Werchowna Rada am 3. März 2021 in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit in der Ukraine und umgekehrt verabschiedet, dann aber zur Überarbeitung zurückgeschickt hat.

„Ich denke, dass diese Diskussion nach der Umstellung der Ukraine auf die Winterzeit am 30. Oktober wieder aufgenommen werden sollte, aber in Verbindung mit den Entscheidungen der Europäischen Union, die sich ebenfalls für die Aufgabe dieser Fragen ausgesprochen hat“, sagte Stefanchuk.

Gleichzeitig betonte er, dass die Diskussion in Anbetracht des Hauptfaktors, der dem (Übergang) entgegensteht, geführt werden sollte: der biologische Rhythmus und die Gesundheit der ukrainischen Bürger.

„Denn wir alle spüren, dass diese Zeitumstellung, die in der Ukraine, wenn ich mich nicht irre, erst ’81 eingeführt wurde, außer einer Schädigung des Biorhythmus und der menschlichen Gesundheit keine logisch belegten Einsparungen gebracht hat“, ist sich Stefanchuk sicher.

Er schlug vor, die Umstellung auf die Winterzeit abzuwarten und die Diskussion über dieses Thema fortzusetzen.

Es sei daran erinnert, dass im vergangenen Frühjahr eine hitzige nationale Debatte über die Frage geführt wurde, ob die Uhrzeit zweimal im Jahr umgestellt werden sollte oder nicht.

