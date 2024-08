Der stellvertretende Außenminister O'Brien ist in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der stellvertretende Außenminister Jim O’Brien ist in der Ukraine eingetroffen. Das gab die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, am 13. August in den sozialen Medien bekannt

Der stellvertretende Außenminister für europäische und eurasische Angelegenheiten, Jim O’Brien, ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.

„Wir heißen den stellvertretenden Außenminister Jim O’Brien in der Ukraine willkommen! Seine Anwesenheit hier in Kiew ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine weiterhin unterstützen“, schrieb Brink.

Am Vortag hatten die US-Senatoren Lindsey Graham, Republikaner, und Richard Blumenthal, Demokrat, die Ukraine besucht. Sie trafen sich insbesondere mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal.