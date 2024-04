Stromingenieure haben das KKW Saporischschja an die zweite Stromleitung angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja ist nach dem Artilleriebeschuss durch die russischen Invasoren an die zweite Stromleitung angeschlossen worden. Dies meldete Energoatom am Samstag, den 6. April.

„Um 18:09 Uhr haben die ukrainischen Spezialisten die Arbeit an der Stromleitung Saporischschja Wärmekraftwerk – Ferrosplavnaya Spannung 330 kV wieder aufgenommen, die nach dem Beschuss durch russische Invasoren in Reparatur war“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Leitung zusammen mit der Leitung Saporischschja KKW – Dniprowskaja Leitung mit einer Spannung von 750 kV das Kraftwerk mit dem einheitlichen Energiesystem der Ukraine verbindet und Strom für den Bedarf liefert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 4. April der russische Beschuss die Abschaltung der Stromleitung Saporischschja Wärmekraftwerk – Ferrosplawnaja verursacht hat.

Eneroatom stellte fest, dass das Kernkraftwerk Saporischschja seit Beginn der russischen Besatzung bereits acht vollständige Stromausfälle und einen teilweisen Stromausfall mit dem Start von Notstromdieselgeneratoren und Sicherheitssystemen erlebt hat. Deren Ausfall ist mit dem Ausbruch einer Notfallsituation verbunden.