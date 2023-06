Die Strompreise für Unternehmen sind in der Ukraine gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 30. Juni treten in der Ukraine neue Grenzstrompreise für Unternehmen in Kraft, die fast doppelt so hoch sind wie die Preise vor der Erhöhung. Dies gab die Nationale Kommission, die für die staatliche Regulierung im Bereich Energie und Versorgung zuständig ist (Nationale Kommission, die für die staatliche Regulierung im Bereich Energie und Versorgung zuständig ist), am Dienstag, den 27. Juni, bekannt.

Insgesamt haben der Day-Ahead-Markt (DAM) und der Intraday-Markt (IDM) ab dem 30. Juni drei Preisniveaus für Zeitfenster während des Tages festgelegt.

In der Zeit von 00:00 bis 7:00 Uhr und von 23:00 bis 00:00 Uhr wird die Strompreisobergrenze für Unternehmen um 50 % erhöht – von 2.000 auf 3.000 Hrywnja/MWh.

Für die Tagesstunden hat die nationale Regulierungsbehörde die Preisliste von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends um 25 % – von 4.000 auf 5.000 Hrywnja/MWh – erhöht.

Für die abendliche Spitze des Stromverbrauchs, von 19:00 bis 23:00 Uhr, hat die Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung im Bereich der Elektrizität und der kommunalen Dienstleistungen durchführt, den Höchstpreis um 80% höher angesetzt, der Preis wird von 4000 auf 7200 Hrywnja/MWh steigen.

Der Mindestpreis für DAM und SMR wurde auf 10 Hrywnja/MWh gesenkt.

Auf dem Ausgleichsmarkt wird der maximale Grenzpreis auf 125 % des DAM-Preises festgelegt, während der minimale Grenzpreis 0,01 Hrywnja/MWh beträgt.

Energieminister Herman Haluschtschenko erklärte, dieser Schritt sei erzwungen und stehe im Zusammenhang mit der Vorbereitung des ukrainischen Energiesystems auf den nächsten Winter.