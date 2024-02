Stromtechniker haben die Stromversorgung in Krywyj Rih wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Reparaturmannschaften haben die Stromversorgung in der Stadt Krywyj Rih nach dem Angriff der russischen Aggressoren wieder aufgenommen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, am Samstag, den 4. Februar, per Telegram mit.

„Krywyj Rih – mit Licht! Alle Verbraucher, deren Häuser durch den nächtlichen Angriff stromlos waren, sind bereits geheilt. Unsere Stromtechniker sind unglaublich. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit“, schrieb er.

Ein paar Tage zuvor sagte Lyssak, dass in der Stadt mehr als zwei Dutzend Kesselhäuser in Betrieb genommen wurden. An mehreren weiteren wurde gearbeitet. Ohne Wärme blieben mehr als 1300 Häuser. Auch die Stromversorgung von Krankenhäusern und Verkehrsmitteln wurde wieder aufgenommen.

Lyssak fügte hinzu, dass, während sich das Netz stabilisiert, es Zeitpläne für Notabschaltungen wie im letzten Jahr geben wird.

Wir erinnern daran, dass die Russen Krywyj Rih zwei Nächte hintereinander mit Kamikaze-Drohnen angegriffen haben. Infolge des Beschusses in der Nacht zum 3. Februar wurden Treffer im Energiesektor verzeichnet, Brände brachen aus. Ohne Licht blieben in der Region etwa 15 Tausend Menschen.