Stromtechniker versorgen 76 Gemeinden in den beiden Regionen wieder mit Strom

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK haben in der Woche vom 8. bis 14. April 25.000 Verbrauchern in 76 Gemeinden, die vom Beschuss in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk betroffen waren, den Strom zurückgegeben. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, den 15. April mit.

„Die Region Donezk ist nach wie vor der Ort mit den aktivsten Feindseligkeiten. Hier ist es den Energietechnikern im Laufe der Woche gelungen, mit Genehmigung des Militärs 18,7 Tausend Familien wieder mit Licht zu versorgen. Auch die Region Dnipropetrowsk ist ständigem Beschuss ausgesetzt, vor allem im Süden der Region, in der Nähe der Zone der aktiven Feindseligkeiten. Im Laufe der Woche konnten die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 6,7 Tausend Familien in der Region wiederherstellen, die aufgrund des ständigen Beschusses der Region ohne Strom waren“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Stromtechniker sofort mit der Wiederherstellung der beschädigten Anlagen beginnen, nachdem sie von den ukrainischen Streitkräften und dem Staatlichen Dienst für Notfallsituationen die Erlaubnis zur Durchführung der Arbeiten erhalten haben.