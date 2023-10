Die Stromversorgung in Cherson wurde wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Cherson wurde die Stromversorgung wieder aufgenommen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Roman Mrochko, am Sonntag, den 15. Oktober, im Telegram.

„Nach und nach werden alle Bezirke der Stadt mit Strom versorgt, aber vergessen Sie nicht die Hinterhältigkeit des Feindes. Sorgen Sie für die notwendigen Vorräte an Wasser und Lebensmitteln, überprüfen Sie Ihre Geräte. Sorgen Sie für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Angehörigen“, schrieb er.

Im Gegenzug berichtete Ukrazaliznytsya, dass während des Beschusses von Cherson Schockwelle die Vorräume der 11 Wagen des Zuges № 102 Cherson – Kiew beschädigt.

„Alle Passagiere des Ziels. Ein paar Fenster fehlten, aber das werden wir reparieren. Der Zug hat die Beschusszone bereits verlassen und fährt planmäßig weiter“, heißt es in der Nachricht.

Bereits am Sonntag wurde bekannt, dass die Russen einen Bombenangriff auf die Infrastruktur in Cherson verübt haben. Daraufhin fiel in der Stadt das Licht aus und es gab Probleme mit dem Wasser.