Tagesspiegel: Biden besucht Deutschland im Oktober, um Hilfe für die Ukraine zu besprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

US-Präsident Joe Biden wird am 10. Oktober in Deutschland eintreffen, um sich mit europäischen Staats- und Regierungschefs zu treffen und über künftige Hilfen für die Ukraine zu sprechen, berichten deutsche Medien

Dies berichtet die deutsche Zeitung Der Tagesspiegel.

Nach Angaben deutscher Journalisten wird der US-Präsident am 10. Oktober in Deutschland eintreffen und sich drei Tage lang in dem Land aufhalten. In Berlin wird er sich mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz treffen.

Wie der Spiegel weiter berichtet, werden neben Joe Biden auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Ministerpräsident Keir Starmer in die deutsche Hauptstadt eingeladen. Bei dem Treffen im Rahmen des Quartetts wird es um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen.

Der Veröffentlichung zufolge plant Biden auch einen Besuch der US-Militärbasis in Ramstein.

Zuvor hatte der Präsidentensprecher Serhij Nikiforov zwei Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Joe Biden in dieser Woche angekündigt.

Am 13. September traf US-Präsident Joe Biden mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer zusammen, um unter anderem die Frage zu erörtern, ob die Ukraine die Erlaubnis erhält, Langstreckenraketen einzusetzen.

Laut Politico sagte Keir Starmer nach dem Treffen, dass noch keine endgültige Entscheidung über die Storm Shadow-Raketen getroffen worden sei und deutete an, dass weitere Treffen zu diesem Thema auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung stattfinden könnten.