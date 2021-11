Ein Taxi ist in der Nähe von Kiew in einen tiefen Graben gestürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Wyschhorod, Region Kiew, ist heute, am 7. November, ein Dienstfahrzeug in einen tiefen Graben gefahren. Dies berichtet der Pressedienst der Polizei der Region Kiew.

Die Polizei ermittelt derzeit die Umstände des Unfalls in der Stadt Wyschhorod.

„Am 7. November gegen 11 Uhr erhielt die Polizeibehörde des Bezirks Wyschgorod eine Meldung über einen Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung der Straßen Sholudenko und Vatutina ereignete“, heißt es in dem Bericht.

Mitarbeiter der Patrouilleneinheit der Bezirkspolizei von Wyschgorod trafen am Unfallort ein.

„Nach vorläufigen Informationen war der Wagen Skoda Fabia auf der Sholudenko-Straße in Richtung Naberezhnaya-Straße unterwegs. Der Fahrer des Wagens hielt sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und schleuderte in den Graben“, berichtet die Polizei.

Es wird berichtet, dass der 27-jährige Fahrer mit zahlreichen Verletzungen und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Es wurde festgestellt, dass der Einwohner von Kiew in einem Taxidienst arbeitet und das Auto geleast ist…