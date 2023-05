Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

iCC-Team sammelt Beweise für russische Aggression in Cherson. Das Team des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) arbeitet mit ukrainischen Staatsanwälten in Cherson an Orten, an denen russische Kriegsverbrechen dokumentiert wurden.

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag, den 19. Mai, mit: „Das IStGH-Team unter der Leitung von Brenda Gollis und in Begleitung von Staatsanwälten der Generalstaatsanwaltschaft und der regionalen Staatsanwaltschaft von Cherson hat Cherson inspiziert“, hieß es in der Erklärung.

Während des Besuchs sahen die IStGH-Experten etwa 10 Orte, an denen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung begangen wurden, darunter Folter und Mord an Orten illegaler Inhaftierung, wahlloser Beschuss von belebten Plätzen, medizinischen Einrichtungen und Wohnhäusern. Die während des Besuchs gesammelten Beweise können für den Nachweis internationaler Verbrechen in der Ukraine äußerst wichtig sein.

Jeder, der für diese Verbrechen verantwortlich ist, muss vor Gericht gestellt werden, auch hochrangige Beamte“, betonte die Generalstaatsanwaltschaft. Die Zahl der in der Ukraine registrierten russischen Kriegsverbrechen wurde genannt.