Die Tonerderaffinerie Nikolaev hat die zweite Phase der Modernisierung eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Tonerderaffinerie Nikolaev hat mit der zweiten Phase einer groß angelegten Modernisierung begonnen, berichtete der Pressedienst der Nikolaev Tonerderaffinerie am Dienstag, den 25. Januar.

Das Werk plant den Umbau von Lurgi-Öfen, um die Emissionen – Abgase – um das Vierfache zu reduzieren. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf über 200 Millionen Hrywnja.

Es wird darauf hingewiesen, dass 80 % der Komponenten für die verwendete Ausrüstung in der Ukraine hergestellt werden.

Das Unternehmen gibt an, dass die Emissionen des Werks aus den Schmelzöfen in Form von Abgasdampf die Anforderungen der Umweltgesetzgebung in vollem Umfang erfüllen, aber die Leitung der Tonerderaffinerie Mykolajiw hat beschlossen, die Anlage zu modernisieren.

„Seit 2012 haben wir aktiv mit verschiedenen inländischen Firmen zusammengearbeitet und auch spezialisierte ausländische Firmen aus Deutschland, den USA, Australien und Frankreich angeworben, um die beste Lösung zu finden, aber die vorgeschlagenen Modernisierungspläne entsprechen nicht den Anforderungen der Werksspezialisten. Daraufhin entwickelten Mitarbeiter der Tonerderaffinerie Mykolajiw und Vertreter eines der Konstruktionsinstitute ein mathematisches Modell der Anlage und schlugen einen Plan vor, der es ermöglichte, die Emissionen zu verringern“, sagte Vladimir Krasnoyarsky, Produktionsdirektor der Tonerderaffinerie Mykolajiw.

Die Modernisierung wird voraussichtlich im nächsten Jahr abgeschlossen sein…