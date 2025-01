Tscherkassy ist aufgrund eines Angriffs der "Schahedin" teilweise vom Stromnetz getrennt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Feind hat die kritische Infrastruktur der Region Tscherkassy angegriffen. Alle notwendigen Dienste sind vor Ort im Einsatz.

Die Region Tscherkassy und die Stadt Tscherkassy wurden am Samstagabend von russischen Drohnen angegriffen. Die Stromversorgung im regionalen Zentrum ist teilweise unterbrochen, sagte Igor Taburets, Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, am 25. Januar in Telegram.

„Kritische Infrastrukturen waren im Fadenkreuz. Die Folgen werden derzeit geklärt. Derzeit sind einige Teilnehmer stromlos, insbesondere im regionalen Zentrum“, schrieb er.

Er fügte hinzu, dass alle Dienste vor Ort arbeiten und versprach, später weitere Informationen zu liefern.

Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine berichtet ihrerseits, dass in der Region Tscherkassy erneut der Einsatz von Kampfdrohnen droht.