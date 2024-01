Die Ukraine hat die Anzahl der Reserve-Wärmekraftwerksblöcke erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es gibt kein Defizit im Energiesystem der Ukraine. Die Zahl der Reserve-Wärmekraftwerksblöcke ist auf acht Blöcke angestiegen. Dies teilte das Energieministerium am Mittwoch, den 31. Januar mit.

Es gibt acht Wärmekraftwerksblöcke in Reserve, die bei Bedarf an das Netz angeschlossen werden können. Das System ist ausgeglichen. Stabilisierungspläne für Abschaltungen werden nicht angewendet, heißt es in dem Bericht.

Im Gegenzug informiert Ukrenergo, dass heute aufgrund von Feindseligkeiten und aus anderen Gründen für den Morgen ohne Licht bleiben 382 Siedlungen. Es gibt neue Schäden durch Beschuss in den Netzen der Regionen Donezk, Mykolajiw, Charkiw und Cherson. Aus technischen Gründen ist die Stromversorgung in den Regionen Dnipropetrowsk und Tschernihiw unterbrochen.

Heute wird der Strom in den Morgen- und Abendstunden aus Polen, der Slowakei, Rumänien und Moldawien importiert. Die Gesamtmenge beträgt 2980 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 783 MW in manchen Stunden. Heute gibt es keine Exporte.

Schon früher wurde bekannt, dass die Industrie ihren Stromverbrauch stark erhöht hat. Dies hat zum Gesamtwachstum der ukrainischen Wirtschaft beigetragen.