Die Ukraine beschlagnahmt sechs Triebwerke für russische Ruslan-Flugzeuge

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

M 29. August hat ein Richtergremium des Obersten Anti-Korruptionsgerichts den Klagen des ukrainischen Justizministeriums gegen Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., Volga-Dnepr-Moscow LLC und Volga-Dnepr Airlines LLC stattgegeben. Das teilte der Pressedienst des Obersten Anti-Korruptionsgerichts mit.

„Das Gericht beschloss, in den Einnahmen des ukrainischen Staates Vermögenswerte in Form von sechs Flugzeugtriebwerken für das Flugzeug AN-124-100 Ruslan einzuziehen, in Bezug auf die die Angeklagten direkt oder indirekt Handlungen vornehmen konnten, die inhaltlich mit der Ausübung des Verfügungsrechts über sie identisch sind“, heißt es in der Mitteilung.