Die Ukraine hat eine praktische Prüfung für die B-Kategorie wieder aufgenommen

Die Dienstleistungszentren des Innenministeriums haben die praktische Prüfung für Fahrer der Klasse B wieder aufgenommen. Dies teilte das Innenministerium am Mittwoch, den 13. April, mit.

Dort wurde angegeben, dass das Hauptdienstleistungszentrum des Innenministeriums alle Strecken mit den staatlichen Militärverwaltungen abgestimmt hat.

„Jetzt können unsere Bürgerinnen und Bürger nach bestandener praktischer Prüfung wieder einen Führerschein erwerben“, so das Innenministerium.

Nach Angaben des stellvertretenden Innenministers Bohdan Drapyatiy wird das Verfahren für die praktischen Prüfungen während des Kriegsrechts in einem Schritt vereinfacht: auf öffentlichen Straßen – zu den offenen Kategorien B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E; auf der Straße – A1, A und B1.

Sie können sich für die Prüfung anmelden, indem Sie sich an das ausgewählte Dienstleistungszentrum des Innenministeriums wenden.